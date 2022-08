De NS kan niet aan de cao-eisen voldoen en legt het ultimatum van de vakbonden naast zich neer. Het spoorwegbedrijf laat weten in een moeilijke financiële situatie te zitten en wijst de bonden erop dat hun eisen leiden tot een loonsverhoging van maar liefst 20 procent. Dat staat in een brief van de NS aan de vakbonden die NU.nl in handen heeft.

"We begrijpen de zorgen van onze collega's over onder meer de krappe arbeidsmarkt, financiële situatie en werk-privébalans heel goed. De waardering voor onze collega's in een voor ieder onzekere tijd, willen we daarom graag laten terugkomen in de nieuwe cao", aldus de NS.

Het bedrijf roept de bonden op aan tafel te komen. "We zien op dit moment nog voldoende aanknopingspunten om het cao-overleg voort te zetten en op verschillende onderdelen verbeterde en gewijzigde afspraken te maken."

De bonden hadden de NS tot vrijdag 16.00 uur de tijd gegeven om in te gaan op de cao-eisen, anders zouden er definitief acties volgen. De NS dreigt met een kort geding als de bonden hun acties toch doorzetten.

De vakbonden zijn de brief aan het bestuderen en komen later met een reactie.