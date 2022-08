Het eerste vrachtschip met tarwe heeft vrijdag een van de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee verlaten na de graandeal die is gesloten onder leiding van de Verenigde Naties en Turkije, meldt het Turkse ministerie van Defensie.

De lading van ruim 3.000 ton tarwe bevindt zich aan boord van het vrachtschip Sormovsky, dat onderweg is naar Turkije. Verder is er een schip met 60.000 ton maïs aan boord onderweg naar Iran.

Oekraïne behoort wereldwijd tot de belangrijkste exporteurs van dergelijke graanproducten.

Er zijn in de afgelopen twee weken in totaal veertien schepen vertrokken, nu graanschepen uit Oekraïense havens weer over de Zwarte Zee naar Turkije kunnen varen. Twaalf daarvan vervoerden vooral graan en maïs voor dierenvoer en brandstof.