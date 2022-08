De Britse economie is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis gekrompen. In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie 0,1 procent ten opzichte van de eerste drie maanden.

De krimp was minder groot dan economen hadden verwacht: die voorspelden eerder dat de economie van het Verenigd Koninkrijk in de periode april tot en met juni 0,3 procent kleiner zou worden.

Vooral de Britse huishoudens hielden de hand op de knip, maar ook het einde van de coronacrisis had invloed op de economie. Er werd in het tweede kwartaal van dit jaar namelijk minder geld werd uitgegeven aan coronatests en vaccinaties.

Kappers, restaurants en festivals deden het juist goed. Dat komt voornamelijk doordat zij de afgelopen maanden geen last meer hadden van lockdowns en coronarestricties.

De verwachtingen over de economie van het Verenigd Koninkrijk voor het derde kwartaal van dit jaar zijn iets rooskleuriger: economen verwachten dat de economie zich weer wat herstelt na de zomervakantie.

Toch zijn de zorgen om de economie nog niet voorbij. Vorige week waarschuwde de Bank of England dat ze verwachten dat de Britse economie in het vierde kwartaal van dit jaar juist weer een zware recessie in zal gaan.