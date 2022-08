Johnson & Johnson (J&J) stopt in 2023 wereldwijd met de verkoop van talkhoudende babypoeder, zei het bedrijf donderdag. Twee jaar geleden beëindigde het bedrijf de verkoop van het product in de Verenigde Staten en Canada, volgens Reuters "vanwege verkeerde informatie" en de vele rechtszaken die daaruit voortvloeiden.

Tegen het bedrijf zijn ongeveer 38.000 rechtszaken aangespannen door consumenten en hun nabestaanden. Zij stellen dat de talkproducten van J&J kanker hebben veroorzaakt omdat ze het kankerverwekkende asbest bevatten.

J&J houdt vol dat zijn talk veilig en asbestvrij is en dat dat is aangetoond door tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek en wettelijke goedkeuring van het product. Het bedrijf stapt over op babypoeder van maiszetmeel.

Nieuwe dochteronderneming gaat failliet

In oktober 2021 stootte J&J zijn dochteronderneming LTL Management af. Nadat de lopende rechtszaken waren overgedragen aan de nieuwe onderneming, werd die failliet verklaard. Daarop werden de rechtszaken uitgesteld.

Vóór de faillissementsaanvraag werd het bedrijf geconfronteerd met de kosten van 3,5 miljard dollar aan vonnissen en schikkingen. In één zaak werd meer dan 2 miljard dollar toegekend aan 22 vrouwen die eierstokkanker kregen na het gebruik van talkhoudende babypoeder.

Uit onderzoek van Reuters uit 2018 bleek dat J&J al tientallen jaren wist dat asbest, een kankerverwekkende stof, aanwezig was in zijn talkproducten.

Zeker vanaf 1971 tot aan het begin van het nieuwe millennium testten J&J's ruwe talk en afgewerkte poeders soms positief op kleine hoeveelheden asbest, blijkt uit bedrijfsdossiers, getuigenverklaringen in rechtszaken en ander bewijsmateriaal.

In antwoord op het bewijs van asbestvervuiling in de media, in de rechtszaal en op Capitol Hill, heeft J&J herhaaldelijk gezegd dat zijn talkproducten veilig zijn en geen kanker veroorzaken.

Onderzoek naar asbest in Nederland

In 2018 zag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen reden om een onderzoek in te stellen naar babypoeder van Johnson & Johnson. De toezichthouder controleerde dat jaar 296 cosmeticaproducten op de aanwezigheid van asbest, waaronder 'lichaamspoeders' voor baby's. Alleen in een blusher en oogschaduw werden toen sporen van asbestvezels aangetroffen. Het gezondheidsrisico daarvan werd ingeschat als "beperkt".