De gemiddelde prijs van een liter benzine is donderdag gedaald naar 2,198 euro per liter, blijkt uit gegevens van UnitedConsumers, dat de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt. De benzineprijs lag sinds februari niet onder de 2,20 euro.

Dat de prijzen aan de pomp al enkele weken dalen, komt vooral doordat de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt sinds de eerste helft van juni aan het dalen is.

De brandstofprijzen zijn in vergelijking met voorgaande jaren nog altijd torenhoog, nuanceert Paul van Selms van UnitedConsumers. "Die prijzen zullen nog wel iets dalen, maar de prijs van olie blijft hoog."

De prijs van olie is namelijk erg afhankelijk van gebeurtenissen in de wereld, vertelt Van Selms. Als er een recessie zou komen, zullen de prijzen iets dalen. En en als er sprake is van onrust, zullen de prijzen stijgen. "Stel je voor dat China Taiwan inneemt. Dat zal de prijzen een paar cent doen stijgen."

Maar veel zal het niet zijn, stelt de directeur van UnitedConsumers. We leggen de lat namelijk zelf erg hoog. We willen geen olie uit Rusland, en de oliemaatschappijen moeten zich houden aan de milieueisen van de overheid. Dat zorgt ervoor dat de olie duurder wordt. "En dat vergeten mensen", aldus Van Selms. "Uiteindelijk zullen we eraan moeten wennen. Alles went, ook hoge prijzen."