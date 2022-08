Ryanair zal door de stijgende brandstofkosten geen vluchten meer aanbieden tegen bodemprijzen. Dat zegt de topman van de budgetmaatschappij, Michael O'Leary, donderdag tegen de BBC.

Een gemiddeld vliegticket van de vliegmaatschappij zal de komende vijf jaar 10 euro stijgen, tot ongeveer 50 euro. Échte bodemprijzen, dus de tickets voor 1 tot 10 euro, gaan we de komende jaren niet meer zien.

De stijgende brandstofkosten zorgen niet alleen voor hogere prijzen van vliegtickets, ze bezorgen huishoudens ook hogere energierekeningen. Toch denkt topman O'Leary niet dat klanten op zoek gaan naar andere manieren van reizen, eerder naar goedkopere vliegopties.

Verder laat O'Leary weten dat Ryanair minder last heeft van het personeelstekort dan zijn concurrenten. Dat komt volgens hem omdat Ryanair al in november vorig jaar - toen de coronapandemie nog steeds invloed had op internationaal reizen - begon met het rekruteren en opleiden van cabinepersoneel en piloten.

Toch gaf het Spaanse cabinepersoneel van Ryanair onlangs aan dat het van plan is tot begin januari vier dagen per week te staken. Volgens de medewerkers weigert het bedrijf te onderhandelen over hogere lonen.