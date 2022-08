De aanpak van de stikstofcrisis in ons land leidt volgens topman Chris Deen van veevoerbedrijf ForFarmers tot een gepolariseerd maatschappelijk debat en grote onrust onder veehouders.

"Wij roepen de politiek ertoe op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren. Bovendien is perspectief een randvoorwaarde voor duurzaam ondernemen, in welke sector dan ook", zegt Deen.

De oproep komt op een moment dat de gemoederen flink oplopen. Miljardenbedrijven in de agrarische sector blijken een gesprek met het kabinet uit de weg te gaan zolang er geen toezeggingen aan de boeren worden gedaan. Tot nu toe schuiven alleen Rabobank en een vertegenwoordiger van de supermarkten aan bij het gesprek.

Volgens topman Wiebe Draijer van Rabobank kan de stikstofproblematiek in ons land alleen opgelost worden als iedereen weer met elkaar gaat praten. Hij begrijpt de emotie van de boeren, maar denkt dat ze draagvlak dreigen te verliezen als ze op een agressieve manier actievoeren.