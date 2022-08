Het Amerikaanse kledingbedrijf Lions Not Sheep heeft een forse boete gekregen vanwege het gebruik van neplabels in kleding, heeft de Amerikaanse consumentenwaakhond Federal Trade Commission (FTC) bekendgemaakt. Het bedrijf is bekend van zijn openlijke steun aan de Amerikaanse oud-president Donald Trump en is populair onder Amerikaanse conservatieven.

Lions Not Sheep gebruikte labels met de tekst "Made in USA" op kleding die werd geïmporteerd uit andere landen.

Het in de staat Utah gevestigde kledingbedrijf werd in mei voor het eerst op de vingers getikt door de FTC. Het bedrijf had "Made in China"-labels op zijn kleding vervangen door valse "Made in USA"-labels.

Het bedrijf en de eigenaar moeten voor 212.335 dollar (ongeveer 200.000 euro) aan boetes betalen. Ook moeten ze stoppen met het produceren van kleding met de neplabels.