De beslissing van Rabobank om zich terug te trekken uit Rusland drukt de resultaten van het concern. Verder zijn de economische omstandigheden omgeslagen sinds de oorlog in Oekraïne en het oplopen van de voedsel- en energieprijzen. Rabobank boekte in het eerste half jaar een winst van 1,57 miljard euro, tegenover 2,16 miljard euro vorig jaar.

De invloed van de oorlog was vooral zichtbaar in de kredietvoorzieningen, door de beslissing om Rusland te verlaten. Rabobank besloot eind maart om zich terug te trekken uit Rusland en was er vooral actief met dochterbedrijf DLL.

Het concern wil geen zaken doen in een land met een regime dat op brute wijze een andere soevereine natie binnenvalt. De activiteiten van Rabobank in Rusland waren niet zo groot, met aan het einde van maart een totaalbedrag van 300 miljoen euro.

"De wereldwijde effecten van de oorlog worden steeds meer zichtbaar en grijpen in op het dagelijks leven en werk van onze klanten. Ook factoren als de economische volatiliteit, de inflatie en de tekorten aan grondstoffen, middelen en personeel zijn van invloed", zegt topman Wiebe Draijer.

Rabobank blijft voorzichtig over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. "De tijd van negatieve rente is voorbij, en daar zijn we blij mee vanwege de impact die het had op de spaarrekeningen van onze klanten. Maar geopolitieke spanningen, inflatie en de verwachte milde recessie die inwerken op ons dagelijks leven en de koopkracht van huishoudens houden aan", waarschuwt Draijer.