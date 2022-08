Het eerste schip met graan dat Oekraïne mocht verlaten sinds de Russische inval is met een volle vracht weer in Turkije afgemeerd. Eerder weigerde een koper nog de lading, omdat de vracht te laat werd geleverd.

Dat blijkt uit de locatiegegevens van het schip dat onder de vlag van Sierra Leone vaart.

Er is een nieuwe koper gevonden voor de vracht graan aan boord van de Razoni, meldt het nieuwsmedium Middle East Eye. Het schip zal nu in de Turkse havenstad Mersin worden gelost.

De Razoni verliet op 1 augustus de Oekraïense havenstad Odesa met 26.000 ton mais. Na een inspectie in Istanboel was het schip op weg naar Libanon. Maar de koper daar weigerde de lading, omdat die meer dan vijf maanden te laat geleverd werd.

Door de Russische invasie van Oekraïne konden er sinds eind februari geen schepen meer in en uit de Oekraïense havens varen. Een recent door de Verenigde Naties en Turkije bemiddeld akkoord maakte aan die blokkade een einde.

Meerdere schepen die al die tijd in Oekraïne lagen zijn inmiddels vertrokken. Woensdag is ook een tweede schip in Oekraïne aangekomen om graan op te halen. De VN verwacht dat de komende tijd nog meer schepen in Oekraïne zullen afmeren. Ook denkt de VN dat het doel om 2 tot 5 miljoen ton aan graan per maand uit Oekraïne te exporteren haalbaar is.

Voorlopig wordt er vooral mais verscheept uit Oekraïne. De VN denkt dat vanaf volgende week ook tarwe het land kan verlaten.