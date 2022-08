Het effect van de hogere hypotheekrente zal op z'n vroegst pas in het derde kwartaal van dit jaar zijn terug te zien in de huizenprijzen en het aantal transacties. Dat zegt het Kadaster woensdag in een kwartaalbericht. Het Kadaster verwacht dat de woningmarkt de komende tijd minder actief zal zijn, met minder harde prijsstijgingen als gevolg.

De hypotheekrente is dit jaar rap gestegen. Waar de rente voor kort- en langlopende hypotheken in januari tussen de 1 en 1,5 procent lag, was dat in juli zo'n 3,8 tot 4,5 procent.

Die flink hogere rente zal ook gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Het Kadaster verwacht dat de rentestijging het rempedaal van de woningmarkt verder induwt. Het aantal transacties zal afnemen, wat leidt tot minder grote prijsstijgingen. Dit effect zal wel pas "op z'n vroegst" in het derde kwartaal te zien zijn, denkt het Kadaster.

De hogere hypotheekrente is niet het enige wat de huizenmarkt afremt. Het Kadaster denkt ook dat de hoge inflatie en de traditionele economische wet van vraag en aanbod een rol gaan spelen. "Op een gegeven moment zijn de huizenprijzen zo hoog, dat steeds minder mensen een woning kunnen kopen. Hierdoor neemt het aantal transacties af, waarna de prijsstijging ook afvlakt", aldus het Kadaster.

De huizenprijzen stijgen al een aantal maanden minder hard dan voorheen, al kostte een huis in het tweede kwartaal gemiddeld alsnog 429.000 euro. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal transacties tussen april en juni lag op het laagste niveau van andere tweede kwartalen sinds 2015.