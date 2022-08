De inflatie in de Verenigde Staten is in juli minder hoog uitgevallen dan een maand eerder. De prijzen waren in juli 8,5 procent hoger ten opzichte van een jaar eerder. In juni was de inflatie nog 9,1 procent, het hoogste niveau in ruim veertig jaar.

Het cijfer is belangrijk voor de Amerikaanse centrale bank, die bezig is de rente te verhogen om inflatie tegen te gaan.

Het inflatiecijfer in 's werelds grootste economie is in juli lager uitgevallen dan verwacht. Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging van de consumentenprijzen van 8,7 procent. Vergeleken met juni bleven de consumentenprijzen onveranderd, na een stijging van 1,3 procent een maand eerder.

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve heeft dit jaar al meermaals de rente verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. Bij de afgelopen twee rentebesluiten werd het rentetarief met stevige stappen van 0,75 procentpunt opgeschroefd.

Nu de inflatie lijkt af te nemen, zou de Fed bij het rentebesluit in september het tarief mogelijk wat minder kunnen verhogen.