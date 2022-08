De wildgroei van flitskoeriers en maaltijdbezorgers lijkt z'n einde te hebben bereikt. Steeds meer van deze bedrijven kiezen ervoor om uit Nederland te vertrekken. Dit heeft alles te maken met de moordende concurrentiestrijd in de sector, zeggen experts tegen NU.nl.

Maaltijdbezorger Deliveroo maakte woensdag bekend een vertrek uit Nederland te onderzoeken. Het bedrijf vindt de achterstand op concurrenten als Thuisbezorgd te groot. Er zou te veel geld nodig zijn om die achterstand weer in te halen.

En dus wil Deliveroo zijn pijlen richten op markten waar het bedrijf wél goed draait. Sectorspecialist Dirk Mulder van ING vindt het besluit dan ook niet verrassend. "In dit soort markten is er slechts ruimte voor een nummer één en een runner-up", zegt Mulder.

Dat viel onlangs op toen flitsbezorger Gorillas besloot uit België te vertrekken, maar in Nederland juist uitbreidde. Het bedrijf nam enkele Amsterdamse vestigingen van de Britse flitskoerier Zapp over. Zapp had juist net besloten om uit Nederland te vertrekken.

Kleine spelers die het niet redden vertrekken dus, terwijl de grotere spelers alleen maar verder uitdijen. "Het is echt eten of gegeten worden", vat retailexpert Michel Kregel de huidige markt samen.

Te veel spelers op een te klein veld

Beide experts zien dan ook dat er te veel spelers op een te klein veld staan. Die groei werd deels ingezet in coronatijd, toen we niet meer uiteten konden en meer maaltijden lieten bezorgen. Die extra vraag is weggevallen, nu we weer bij de pizzeria kunnen aanschuiven.

"De markt is op het moment echt verzadigd. Grote spelers zullen overeind blijven door overnames en fusies, maar er zijn ook partijen die vertrekken of moeten stoppen" zegt Kregel.

Zware tijden voor de deur

Kortom: de kans is groot dat nog meer flits- en maaltijdbezorgers het zwaar krijgen. Dat kan al snel gebeuren, want de donkere wolken pakken zich samen. Door de torenhoge inflatie houden we bijvoorbeeld steeds minder geld over. Als die problemen toenemen, zullen we luxedingetjes als eten bestellen minder snel doen, denkt Mulder.

Verder spelen er ook nog andere problemen, zoals de hogere rente. Hierdoor zijn investeerders minder happig om geld te steken in flitskoeriers, terwijl diezelfde investeerders eerder juist grof geld staken in de snelle bezorgdiensten. Sowieso hebben flitsbezorgers het de afgelopen maanden al zwaarder, omdat steeds meer steden tegen ze in verzet komen.

Uiteindelijk zal de markt daardoor meer in evenwicht komen, verwacht retailexpert Kregel. "Als die koek beter verdeeld is, dan kun je winstgevend worden. Deze slag moet je dus zien te overleven. Makkelijk is dat niet, je zal volgens Kregel echt aan de bak moeten.