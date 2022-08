Kantoorpersoneel van een aantal partners van Schiphol wordt de komende tijd op de luchthaven ingezet om drukte tegen te gaan.

Het gaat om onder anderen werknemers van Microsoft, Cognizant, Aboma, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook personeel van bouwbedrijven BAM en Heijmans springt bij. De medewerkers gaan de komende tijd helpen en vragen beantwoorden van reizigers in de terminals.

"Het is hartverwarmend om te zien dat kantoorpersoneel van onze partners belangeloos wil helpen in de terminal. Die hulp pakken we graag met beide handen aan. Dit helpt niet alleen de reiziger, maar verlicht ook het werk van onze medewerkers", zegt operationeel directeur Patricia Vitalis van Schiphol.

Schiphol kreeg onlangs nog de beschikking over tweehonderd extra beveiligers, maar dat betekent niet dat de drukte daarmee voorbij is. De nieuwe werknemers stromen gefaseerd in en de luchthaven is bezig om nog meer beveiligers aan te trekken.

Schiphol kampt al een tijd met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de gegroeide stroom vakantiegangers leidt dit al weken tot grote drukte, met annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.