Maaltijdbezorger Deliveroo is van plan nog voor het einde van dit jaar te stoppen met zijn activiteiten in ons land. Het platform vindt zichzelf niet groot genoeg in Nederland om voldoende winst te maken. Daarom is het bedrijf een proces gestart om te vertrekken.

Deliveroo is in elf landen actief en behaalt de meeste omzet op plekken waar het de nummer een of twee in de markt is. Uit Nederland haalt de maaltijdbezorger maar 1 procent van zijn omzet.

"Het bedrijf heeft vastgesteld dat het bereiken en behouden van een toppositie in de Nederlandse markt een onevenredige investering vereist met een onzeker rendement op lange termijn", aldus Deliveroo.

Volgens operationeel directeur Eric French, is het besluit niet lichtvaardig genomen. "We hebben met plezier gewerkt met duizenden restaurants in Nederland en willen consumenten bedanken die bij ons hebben besteld en hebben genoten van hun maaltijden."