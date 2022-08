Boodschappen zijn in nog geen jaar tijd 18,5 procent duurder geworden. Een gezin met twee kinderen is daarmee op jaarbasis ruim 1.400 euro duurder uit. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau GfK, opgevraagd door NU.nl.

GfK monitort de prijzen door iedere maand dezelfde 55 basisproducten verspreid over verschillende supermarkten te kopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld melk, pasta, brood, kaas, fruit en chocola.

Voor dit mandje betaalde je begin september 2021 nog 100 euro. Vorige maand kostte datzelfde mandje 118,52 euro. Dat is dus een prijsstijging van 18,5 procent in nog geen jaar tijd. Een gezin met twee kinderen dat wekelijks zo'n 150 euro (7.800 euro per jaar) aan boodschappen besteedde, is nu dus 1.440 euro meer kwijt.

De kassabon viel vorig jaar al iets hoger uit door de heropening van de samenleving. Hierdoor kochten we ineens flink meer, terwijl de voorraden beperkt waren.

Spaghetti én vlees duurder door prijsstijging van graan

De oorlog in Oekraïne deed daar nog een schepje bovenop. Sindsdien zijn bijvoorbeeld granen veel duurder geworden. Dit is terug te zien in de producten die duurder zijn geworden: pasta, zonnebloemolie, brood en zuivelproducten zijn het hardst in prijs gestegen.

"We zien een direct en een indirect verband", legt Norman Buysse van GfK uit. "Duur graan leidt tot een prijsverhoging van spaghetti en brood, doordat het een ingrediënt is. Vlees en melk worden indirect duurder, doordat het graan voor veevoer prijziger is, maar ook energie en transport duurder zijn."

We doen onze boodschappen ietsjes anders, maar zijn routinedieren

De hogere prijs op de kassabon laat zien dat het leven op het moment aan alle kanten duurder wordt. Vorige week meldde NU.nl al dat nieuwe energiecontracten dik 4.000 euro prijziger zijn dan vorig jaar. Ook tanken is bijvoorbeeld al tijden duurder dan in voorgaande jaren.

Hoewel we dus grotere bedragen afrekenen, doen we de boodschappen nog niet heel anders. "We zien dat er meer huismerken worden gekocht en we iets vaker naar

discountsupermarkten gaan, maar het zijn nog geen grote veranderingen", zegt Buysse.

Volgens hem komt dit doordat mensen echt routinedieren zijn en dus niet zomaar anders of ergens anders gaan kopen. "En veel mensen zullen de hogere prijzen niet met die van een jaar geleden vergelijken. Het referentiekader is vaak de boodschap van de vorige keer. Maar er komt een keer een moment waarop het te veel wordt. Dan gaan we minder óf anders boodschappen doen", aldus Buysse van GfK