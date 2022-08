Centraal-Europese landen als Tsjechië, Slowakije en Polen ontvangen sinds begin augustus geen Russische olie meer via een pijplijn uit Rusland. Reden hiervoor zijn de westerse sancties, zegt de Russische pijplijnbeheerder Transneft.

Het draait om de zuidelijke tak van de Druzhba-oliepijpleiding. Die leiding loopt vanuit Rusland via Oekraïne naar Hongarije, Slowakije en Tsjechië. De noordelijke tak vervoert nog wel olie.

Volgens de Russische beheerder van de pijpleiding is de oliedoorvoer stilgelegd omdat sancties de betaling verhinderden. Zo zou Transneft het Oekraïense olietransportbedrijf Ukrtransnafta hebben betaald voor de doorvoer, maar kreeg het bedrijf het geld een week later teruggestort. Volgens Transneft kwam dat doordat nationale overheden grensoverschrijdende betalingen vanuit Rusland moeten goedkeuren.

Vooral in Hongarije kan de gestopte olietoevoer tot problemen leiden. President Viktor Orbán heeft een maximumprijs voor brandstof in het leven geroepen. Hierdoor hebben sommige oliebedrijven ervoor gekozen om niet langer te importeren, omdat ze hierdoor verliezen zouden kunnen lijden. Als de pijplijn er langdurig uit ligt, zou dit eventueel tot olietekorten kunnen leiden.

Hongarije kan nog wel olie importeren via een pijplijn die door Kroatië loopt, maar de capaciteit daarvan is veel kleiner. Voor Slowakije, een ander land dat zeer afhankelijk is van Russische olie, zijn er nog minder opties. Het land importeert namelijk olie via Hongarije.