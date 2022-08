Het verbod op de import van Russische kolen naar de Europese Unie gaat woensdag in. De lidstaten kregen onlangs 120 dagen de tijd om hun contracten af te bouwen en andere leveranciers te zoeken.

Door de strafmaatregelen zijn schepen die onder Russische vlag varen niet meer welkom in de EU-havens, waaronder Rotterdam. Het verbod op de invoer van Russische steenkolen maakt deel uit van een reeks maatregelen om de sancties tegen de Russen vanwege de oorlog in Oekraïne aan te scherpen.

Kolencentrales in ons land moeten daarom op zoek naar alternatieven. Die mogen sinds eind juni harder draaien, om zo gascentrales te ontlasten. Dit gas wordt gespaard voor de winter, voor het geval dat de bevoorrading helemaal stil komt te liggen. De 'nieuwe' kolen die de centrales draaiende moeten houden, komen uit onder meer Australië en Colombia.

De energiemarkt is al tijden zeer gespannen en onlangs is daar ook nog eens de droogte in ons land en de rest van Europa bij gekomen. Dat heeft effect op alle alternatieven voor de opwekking van stroom, juist nu we het zonder Russisch gas moeten stellen. Duitse kolencentrales kunnen bijvoorbeeld aan minder kolen komen, doordat het water te laag staat.

Ook de levering van stroom uit Noorse waterkracht staat ter discussie. Dit zal weer effect hebben op de prijzen voor energie.

Uitzondering voor energie en eten

Alleen voor medicijnen en andere humanitaire goederen, energie en belangrijke landbouw- en voedingsproducten mag een uitzondering worden gemaakt.

Zo is er een graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne dat onder toezicht staat van een viceadmiraal van de Turkse marine en wordt geregeld vanuit een coördinatiecentrum in Istanboel. De deal kwam tot stand door bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije, omdat de export van graan uit Oekraïne via de Zwarte Zee sinds de oorlog zo goed als stil kwam te liggen.