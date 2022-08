De topvrouw van Lelystad Airport, Wilma van Dijk, maakt volgende maand de overstap naar Rotterdam The Hague Airport. Van Dijk zal daar CEO Ron Louwerse opvolgen, die per 1 januari met pensioen gaat.

Louwerse zal nog wel nauw betrokken blijven bij het nieuwe luchthavenbesluit. Dat wordt naar verwachting eind dit jaar ingediend.

Van Dijk neemt vanaf september het stokje over van de scheidend topman. Zij staat al ruim twee jaar aan het roer bij de spookluchthaven in Lelystad en was daarvoor werkzaam bij Schiphol Group. Hier vallen beide luchthavens onder.

De vacante positie bij Lelystad Airport zal worden opgevuld door Jan Eerkens, die nu al lid is van het managementteam in Lelystad. Volgens Eerkens zullen de komende jaren belangrijk zijn voor de luchthaven, vanwege een eventueel kabinetsbesluit over Lelystad Airport.

Den Haag zou dit jaar een beslissing nemen over het opengaan van de spookluchthaven. Dat liep wederom vertraging op toen het kabinet besloot de beslissing uit te stellen. Het kabinet mikt hiervoor nu op 2024.