Het is niet alleen in Nederland gortdroog en warm, dat is in grote delen van Europa het geval. En dat heeft effect op alle alternatieven voor het opwekken van stroom, juist nu we het zonder Russisch gas moeten stellen. Ook de levering van stroom uit Noorse waterkracht staat inmiddels ter discussie en dat zal effect hebben op de prijzen.

"Waterkracht is een hele voordelige manier om stroom op te wekken", zegt energie-econoom Gerben Hieminga van ING. "Als dat wegvalt in een toch al overspannen markt, zal dat zeker effect hebben op de prijzen."

Noorwegen maakt zich zorgen over de toenemende droogte waardoor de waterreservoirs mogelijk niet meer voldoende gevuld zijn om de winter door te komen. "Wat kernenergie voor Frankrijk is, is waterkracht voor Noorwegen", weet Hieminga.

En laat nou ook de productie van kernenergie, een ander alternatief voor stroom uit gas, onder druk staan door de warmte. "Water wordt gebruikt in de centrales om te koelen", zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO. "Daarom liggen die centrales ook aan het water." Als het water te warm is, neemt de capaciteit om te koelen af en hiermee ook de productie.

Dan zijn er ook nog de kolen als alternatief voor gas. "Kolen worden vervoerd over het water. Nu er lagere waterstanden zijn, kunnen boten minder meenemen", aldus Van Cleef. "De droogte en warmte grijpt in op de hele energiemarkt", vat hij samen.

Zelfs hernieuwbare energie heeft last van het warme weer. "Doorgaans is er wel veel zon, dus voor zonne-energie is het geen probleem", zegt Hieminga. "Maar warmte gaat vaak gepaard met windstilte, dus dan is er ook minder windenergie."

Ongekende samenloop van omstandigheden maakt alles duurder

Er is vooral een ongekende samenloop van omstandigheden, waarbij de oorlog in Oekraïne en het klimaat een negatieve hoofdrol spelen. "Vroeger was het nog wel zo dat het in de Alpen droog was, terwijl het in Scandinavië veel regende. Nu is het overal in Europa warm en droog en ook langdurig", aldus ING-econoom Hieminga.

"De droogte en warmte grijpt in op van alles", besluit Van Cleef. "Direct doordat oogsten verloren gaan, indirect doordat de energieproductie geraakt wordt. En als energie duurder wordt, wordt alles duurder."