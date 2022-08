Fietsenbeurs Bike Motion in de Jaarbeurs in Utrecht gaat dit jaar niet door vanwege een tekort aan fietsen, meldt de organisatie achter het evenement dinsdag. Vanwege de grote vraag en problemen in de toelevering van tweewielers, ziet de organisatie geen mogelijkheid voor een volledig evenement.

Sinds de start van de coronapandemie is de vraag naar fietsen sterk gestegen. Ook waren er lange levertijden voor onderdelen, doordat fabrieken niet volledig konden draaien. Hierdoor ging het fietsevenement in 2021 ook al niet door. Exposanten waren niet in staat om op de beurs de nieuwste producten te laten zien.

Ook dit jaar is dat het geval, schrijft de organisatie. "Ondanks de bevestigingen van een aantal mooie merken en inspirerende sprekers, hebben we tot onze grote teleurstelling moeten besluiten het evenement opnieuw met een jaar te verplaatsen."

Ook nu is de grote vraag naar fietsen het grootste probleem, zegt Esther Driessen van de Jaarbeurs tegen RTV Utrecht. Daarbij komt dat fabrikanten "onder andere door de situatie in Oekraïne" nog altijd problemen hebben met het leveren van onderdelen, zegt ze tegen de regionale omroep. Fietsen die wel geleverd worden, gaan direct naar de consument, waar de beurs last van heeft.

Bike Motion stond gepland voor komend najaar, maar zal dus naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2023. De organisatie hoopt dan 30.000 fietsliefhebbers te trekken.