Russische luchtvaartmaatschappijen halen vliegtuigen uit elkaar om onderdelen veilig te stellen. Vanwege de sancties tegen Rusland kunnen de airlines die onderdelen niet langer uit het buitenland halen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van vier bronnen in de industrie.

De 'sloop' is in lijn met een advies van de Russische overheid in juni. Hiermee kunnen de gevolgen van de sancties een beetje worden opgevangen. Door een aantal vliegtuigen te ontmantelen, moet de rest van de buitenlandse toestellen tot zeker 2025 kunnen vliegen.

Naast een gebrek aan onderdelen, is het voor de Russen nu ook niet mogelijk om hun toestellen in het Westen te laten onderhouden.

Een Sukhoi Superjet 100 - een vliegtuig van Russische makelij, maar met westerse onderdelen - en een Airbus A350 uit de vloot van Aeroflot zouden al aan de grond staan om te worden ontmanteld.