Noorwegen maakt zich op om de uitvoer van stroom te beperken. Dat heeft niets te maken met politieke omstandigheden, maar alles met de droogte. Het aanvullen van waterreservoirs krijgt prioriteit boven de productie van stroom. Dat heeft de Noorse energieminister Terje Aasland volgens persbureau Bloomberg gezegd.

Noorwegen is een van de grootste exporteurs van stroom in Europa en maakt gebruik van waterkrachtcentrales. Het land maakt zich zorgen over eigen tekorten in de winter nu de waterstanden met name in het zuiden laag zijn.

"In de praktijk komt het erop neer dat we de export kunnen beperken wanneer de waterstand in de reservoirs te laag is", aldus de minister in een verklaring aan het parlement. Deze week nog wordt de basis gelegd om snel te kunnen handelen wanneer dat nodig is.

Nu de export van Russisch gas al maanden wordt afgeknepen, is Europa juist afhankelijker geworden van de voordelige Noorse stroom. Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar wel van de gezamenlijke Europese energiemarkt. Daarbinnen is het simpel gezegd niet toegestaan dat landen elkaar in de problemen brengen. Toevoer beperken kan alleen in geval van nood.