Ondanks alle ophef rond en problemen met Nord Stream 1, is Gasunie niet van plan om het belang dat het overheidsbedrijf in de gaspijpleiding heeft te verkopen. Dat zegt een woordvoerder desgevraagd tegen NU.nl. Wel is het belang in de gaspijpleiding fors afgewaardeerd.

De belangrijke gaspijpleiding tussen Rusland en het Westen is voortdurend negatief in het nieuws. "Er zijn op dit moment geen plannen om de aandelen van de hand te doen", aldus de woordvoerder.

Wel is het aandelenbelang voor minder geld in de boeken gezet. "Door een verhoogd risicoprofiel van de enige klant, Gazprom, zijn de inkomsten uit onze 9 procentsdeelneming in Nord Stream onzeker geworden", meldt Gasunie in een bericht.

Omdat de inkomsten onzeker zijn geworden, waardeert Gasunie de 9 procent nu nog op 240 miljoen euro, waar dat eerder ruim 500 miljoen euro was. De overige aandelen zijn in handen van ENGIE, E.ON, Wintershall Dea en Gazprom. Gazprom bezit met 51 procent de meerderheid.

'Nieuw tijdperk aangebroken sinds Russische invasie'

Het FD zocht uit hoeveel de andere aandeelhouders op hun belang hebben afgeschreven. De krant concludeert dat de afwaardering van Gasunie relatief het grootst is.

Gasunie kocht het belang in 2008. "Omdat de leiding strategisch ertoe bijdroeg dat het marktgebied van Gasunie, Nederland en Noord-Duitsland, zou kunnen uitgroeien tot een Europese gasrotonde."

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne, is volgens Gasunie een nieuwe tijdperk aangebroken voor de Europese gasmarkt. "De afbouw van Russisch gas betekent voor ons een omkering van de internationale gasstromen. Die lopen vanaf nu steeds vaker van west naar oost en van zuid naar noord door Europa."

Toch ziet Gasunie nu geen aanleiding afscheid te nemen van Nord Stream. Wel zegt het bedrijf dat de operationele contacten met Russische bedrijven zijn teruggebracht tot een minimum. "Uiteraard handelt Gasunie volledig in lijn met het Europese en Nederlandse sanctiebeleid."