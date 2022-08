De Libanese koper van de vracht van de Razoni, het eerste schip met graan dat een Oekraïense haven heeft verlaten sinds de graandeal tussen Rusland en Oekraïne, weigert de lading omdat het schip vijf maanden te laat is. De Razoni moet nu op zoek naar een andere haven om het graan te lossen.

"Volgens de informatie die is verstrekt door de verlader van het Oekraïense graan aan boord van de Razoni, weigerde de koper in Libanon de lading te accepteren vanwege vertragingen in de levering", meldt de Oekraïense ambassade in Libanon in een Facebook-bericht. Een nieuwe koper wordt gezocht in Libanon, Tripoli "of in een ander land of andere haven", aldus de ambassade.

De Razoni verliet vorige week de haven van Odesa met 26.527 ton mais. Het schip zou zondag in Libanon aankomen, maar het veranderde van bestemming naar de Turkse haven Mersin. Momenteel ligt de Razoni voor anker voor de zuidkust van Turkije, blijkt uit gegevens van het schipvolgsysteem Refinitiv.

Tot nu toe is er sinds het vertrek van de Razoni op 1 augustus 250.000 ton mais uit Oekraïne geëxporteerd op zeven schepen. Dat getal baseert persbureau Reuters op gegevens van het Turkse ministerie van Defensie.

Het uitvoeren van het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne staat onder toezicht van een viceadmiraal van de Turkse marine en wordt vanuit een coördinatiecentrum in Istanboel geregeld. De deal kwam tot stand door bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije, omdat de export van graan uit Oekraïne via de Zwarte Zee sinds de oorlog zo goed als stil kwam te liggen.

Gevreesd werd voor grote voedseltekorten en hongersnoden wereldwijd. Oekraïne vervoerde vóór de oorlog zo'n 6 miljoen ton graan per maand en behoort tot de grootste voedselexporteurs ter wereld.