Het goedkope maandticket voor het openbaar vervoer dat Duitsland deze zomer heeft ingevoerd, heeft niet tot minder auto's op de weg geleid. 3 procent van de autogebruikers zou vanwege het ticket vaker de wagen laten staan. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de Duitse stad München, waar onder meer Tagesschau over schrijft.

Voor 9 euro kunnen mensen deze zomer een maand lang met bijna al het openbaar vervoer door Duitsland reizen. Alleen de snelste intercitytreinen zijn niet bij het ticket inbegrepen.

Het goedkope kaartje werd in het leven geroepen vanwege de hoge brandstofprijzen. Door het openbaar vervoer bijna gratis te maken, kunnen mensen in veel gevallen de auto laten staan, is de gedachte. Verder werd het ticket gezien als een kans voor duurzame mobiliteit.

Uit de eerste data blijkt dat slechts 3 procent van de automobilisten in München de auto daadwerkelijk heeft ingeruild voor een ritje met de bus of trein. Het goedkope ticket lijkt vooral gebruikt te worden voor reizen die anders niet gemaakt zouden worden, zoals een dagje uit. Het gaat om een kwart van de reizen.

Wat opvalt, is dat de treinen in juni 42 procent drukker waren dan in juni 2019. Dat zou dus vooral komen door reizigers die anders helemaal niet waren weggegaan. Volgens de cijfers hadden 30 miljoen mensen het maandticket in juni.