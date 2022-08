Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech heeft dit jaar tot nu toe minder coronavaccins verkocht dan gehoopt. Reden daarvoor is dat de meeste mensen in het Westen al zeker drie prikken hebben gehad. BioNTech verwacht dat de vraag eind dit jaar weer zal toenemen, als er een nieuwe versie van het vaccin op de markt is.

Het bedrijf zag zowel de omzet als de winst met 40 procent dalen vergeleken met vorig jaar. Reden daarvoor is dat er in 2021 veel meer prikken werden gekocht dan nu. Nu de meeste mensen al een boosterprik hebben gehad, worden die aantallen van vorig jaar niet meer gehaald.

De hoop van BioNTech en partner Pfizer is nu gevestigd op een aangepaste versie van het coronavaccin. Deze versie is speciaal gericht op de omikronvariant die nu overheerst. De eerste doses van het vaccin dat is afgestemd op zowel het originele coronavirus als de snel verspreidende omikronvariant moet in oktober klaar zijn. Daarmee is het op tijd voor de boostercampagnes in de herfst, zegt BioNTech. De bedrijven beginnen deze maand met een klinische proef.

BioNTech houdt daarom vast aan de verwachting om dit jaar tussen de dertien miljard en zeventien miljard euro aan vaccins te verkopen. Het bedrijf verwacht dat de vaccinverkopen in het vierde kwartaal toenemen als de nieuwe coronaprik beschikbaar is. Concurrent Moderna heeft al gezegd in september de eerste herfstboosters te leveren.

BioNTech en Pfizer willen daarnaast ook goedkeuring in Europa voor een versie van hun vaccin tegen het oorspronkelijke coronavirus plus een eerdere subvariant van omikron, BA.1. De Amerikaanse autoriteiten hebben de medicijnfabrikanten gevraagd om een injectie die is aangepast aan de latere subvariant van omikron, BA.4/5.