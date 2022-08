Luchtvaartmaatschappij Qantas heeft leidinggevenden gevraagd om drie maanden fulltime te helpen bij de bagageafhandeling. Zo hoopt de Australische airline iets aan het personeelstekort te doen, schrijft BBC op basis van een memo.

De maatschappij zoekt zeker honderd vrijwilligers die in ploegendienst kunnen helpen op de luchthavens van Sydney en Melbourne. Tot de taken behoren het in- en uitladen van bagage en het besturen van de voertuigen die de bagage van en naar de vliegtuigen brengen.

Leidinggevenden die ervoor kiezen om koffers te sjouwen, doen dat niet náást, maar in plaats van hun normale werk. Eventuele vrijwilligers moeten in staat zijn om koffers met een gewicht tot 32 kilogram af te handelen.

Kantoorpersoneel van Qantas werkte tijdens vakantieperiodes eerder al mee op de luchthavens. De nieuwe oproep onderstreept nog maar eens het enorme personeelstekort bij vliegmaatschappijen.

Qantas moest vanwege de problemen in juni al meer dan 8 procent van zijn binnenlandse vluchten schrappen. Daarmee was het de minst betrouwbare maatschappij van het land.