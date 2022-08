Het aantal jongeren dat zelfstandig werkt voor platformbedrijven is in een jaar tijd met bijna 30 procent gestegen. In totaal stonden in juli 9.613 van deze ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). In juli vorig jaar waren dat er nog 7.492.

Het aantal inschrijvingen in juli in de categorie platformbedrijven steeg ten opzichte van vorig jaar met 181 procent. Volgens de KVK is die stijging bijna volledig toe te schrijven aan de jongeren die zijn gaan werken voor bijvoorbeeld flits- en maaltijdbezorgdiensten. Deze groep bestaat voornamelijk uit studenten, vakantiewerkers en jongeren die in hun vrije uren bijverdienen.

Volgens Jessica van El, expert Jong Ondernemerschap bij de KVK, lijkt het werken voor een platformbedrijf "aantrekkelijk voor jongeren". Ze kunnen namelijk zelf beslissen wanneer ze beschikbaar zijn om te werken. Maar Van El waarschuwt: "Hiermee ben je zelf ondernemer. Je wordt niet doorbetaald bij ziekte, krijgt geen vakantiedagen en bouwt geen pensioen op."

Volgens de KVK steeg het totale aantal starters in juli op jaarbasis met 3 procent tot 20.796. Het aantal stoppers steeg met 6 procent tot 9.593. Het aantal faillissementen kwam in juli uit op 127, waarmee het net iets onder het gemiddelde ligt van de afgelopen twaalf maanden.

In totaal telde Nederland per 1 augustus bijna 2,3 miljoen ondernemingen, ruim 5 procent meer dan een jaar eerder.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht werd onder meer Thuisbezorgd genoemd als voorbeeld hiervan. Dat klopte niet. Het bericht is inmiddels aangepast.