Post- en pakketbezorger PostNL verwacht de prijzen te moeten verhogen als gevolg van de hoge inflatie. De kosten voor het bedrijf zijn hierdoor toegenomen en consumenten bestellen minder pakjes. Dat meldt PostNL bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Benzineprijzen zijn een van de aanjagers van de torenhoge inflatie. Ook PostNL voelt dat onder meer bij het bezorgen van pakjes.

Verder merkt het bedrijf dat consumenten door de prijsstijgingen minder snel geld uitgeven. De post- en pakketbezorger krijgt daardoor minder pakketten te verwerken.

PostNL probeert die hogere kosten binnen de perken te houden, maar zegt dat dit gepaard moet gaan met het verhogen van de prijzen. "Het is duidelijk dat deze hogere kosten niet alleen goedgemaakt kunnen worden door verbeterde efficiency en productiviteit. De komende tijd zullen ook prijsaanpassingen nodig zijn", aldus PostNL-toppersoon Herna Verhagen.

Het is niet duidelijk wat er precies duurder wordt en met hoeveel die prijzen zullen stijgen. In het verleden verhoogde het bedrijf de prijzen van bijvoorbeeld postzegels of het verzenden van pakketjes.