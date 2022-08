Een leeg vrachtschip is in de Oekraïense haven bij Odesa aangekomen om graan op te halen. Het is het eerste buitenlandse vrachtschip dat om die reden aanmeert sinds de start van de Russische invasie.

Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur, Aleksandr Koebrakov, gaat het om de Fulmar S., dat vaart onder de vlag van Barbados.

De komst van het vrachtschip is mogelijk door een akkoord tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties. Dat maakte na maanden de weg weer vrij voor export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee.

Sinds afgelopen maandag hebben daardoor vier grote bulkschepen beladen met graan eindelijk Oekraïense havens kunnen verlaten. Zij zijn op weg naar de Bosporus en de wereldmarkten, waar voedselschaarste tot prijsstijgingen en in armere landen meteen tot honger leidde.

Het eerste schip met graan uit Oekraïne passeerde eerder deze week Istanboel, op weg naar Libanon. Het Turkse ministerie van Defensie liet zaterdag weten dat een tweede schip op weg is naar Ierland.

Over twee weken moeten drie tot vijf schepen per dag aanmeren

Koebrakov wil over twee weken zo'n drie tot vijf schepen per dag in de Oekraïense havens verwelkomen. Op den duur zou per maand 3 miljoen ton graan geëxporteerd moeten worden vanuit de havens aan de Zwarte Zee. Ongeveer 20 miljoen ton graan van de oogst van vorig jaar is nog in het land.

Alle schepen moeten volgens de afspraken door een gezamenlijk team van de vier deelnemers aan het akkoord (Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN) worden geïnspecteerd. Er mogen geen zaken aan boord zijn waarover geen akkoord is. Dat geldt voor vrachtschepen uit Oekraïne en voor schepen richting Oekraïne.

De inspectie vindt plaats aan de noordelijke ingang van de zeestraat Bosporus. In Istanboel is het coördinatiecentrum gevestigd voor de uitvoering van de akkoorden.