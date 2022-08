Oekraïne heeft dit jaar tot nu toe 17,5 miljoen ton aan graan geoogst. Dat is bijna de helft minder dan in dezelfde periode van 2021, meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw. De oogst wordt verstoord door de Russische invasie van het land. Oekraïne is een van de belangrijkste graanexporteurs ter wereld.

In 2021 werd in de periode tot 6 augustus een hoeveelheid van ongeveer 32 miljoen ton geoogst. Het gaat daarbij om graanproducten als tarwe, mais en gerst. Over heel 2021 bereikte de Oekraïense graanoogst het recordniveau van 86 miljoen ton. Het ministerie zei dat de oogst in de regio's Odesa en Mykolaiv voor dit jaar al bijna is afgerond.

De export van graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne is hard geraakt omdat belangrijke havens aan de Zwarte Zee zijn geblokkeerd. Inmiddels vertrekken er weer vrachtschepen met graan uit Oekraïense havens, dankzij een internationale graandeal tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de Verenigde Naties.

Door die overeenkomst op initiatief van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan kunnen schepen veilig over de Zwarte Zee richting Turkije varen. Er ligt minstens 20 miljoen ton graan op verscheping te wachten in Oekraïense havens.