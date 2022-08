Binnenvaartschepen kunnen als gevolg van de droogte momenteel minder lading meenemen. Dat zegt bracheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) tegen NU.nl. Door het gebrek aan neerslag in combinatie met het warme weer staat het water in de Rijn en verschillende andere rivieren laag.

Door het lage water kunnen grote binnenvaartschepen, die tot zo'n zesduizend ton aan vracht kunnen vervoeren, niet volgeladen worden. Anders komen ze vast te zitten, legt beleidsadviseur Leny van Toorenburg van KBN uit. "Hierdoor kunnen ze, afhankelijk van het schip, nu maar tussen een zesde en de helft van de normale lading meenemen", zegt Van Toorenburg.

Kleinere schepen (die minder wegen) hebben relatief minder last van het probleem. Al zullen ook die alsnog minder lading meenemen. "Maar we varen tenminste nog wel", vertelt de beleidsadviseur van de branchevereniging.

De problemen in de binnenvaart komen nog eens boven op een andere kwestie. Meerdere routes liggen er momenteel uit door gebrek aan onderhoud aan sluizen die een storing hebben. "Die mensen moeten dus omvaren, wat weer tot vertraging leidt. Dat omvaren kan tot wel anderhalve dag kosten", aldus Van Toorenburg.

In Duitsland heeft de lage waterstand al tot problemen bij ten minste twee kolencentrales geleid, die nu minder kolen kunnen binnenkrijgen. Zover zijn we hier nog niet, maar volgens KBN worden de problemen overal in alle sectoren van het vervoer gevoeld.