Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar teruggezakt tot het niveau van kort na de kredietcrisis.

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, ligt in de eerste vijf maanden ongeveer 15 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Binnen de koopsector is dat zelfs ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen zit al sinds het derde kwartaal van vorig jaar in een neerwaartse spiraal en blijkt met respectievelijk 4.500 woningen en 5.500 woningen in het eerste kwartaal van dit jaar te zijn teruggezakt tot het niveau in 2013.