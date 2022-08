Boeren in Zeeland die aardappels, uien en suikerbieten kweken, hebben enorm last van de droogte. Het is zelfs zo erg, dat de planten soms amper doorkomen.

"Het is de laatste maand enorm droog, vooral in de kustregio van de provincie", zegt de Zeeuwse akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate, tevens waterkenner en bestuurslid van boerenorganisatie ZLTO.

"Veel gewassen gaan dood van de droogte. De aardappelen kunnen er iets beter tegen dan de uien, maar het houdt natuurlijk een keer op", aldus Ten Cate. Veel boeren kunnen hun land niet besproeien, slechts 20 procent kan dat wel.

Zeeland is een van de belangrijkste gebieden van ons land voor uien. Een tegenvallende oogst in de provincie kan tot hogere prijzen in de supermarkt leiden.

Ten Cate kan niet zeggen hoeveel de prijzen zouden kunnen stijgen. "Maar boeren hebben al te maken met een kostenstijging van zo'n 25 procent vanwege onder meer de stijgende energieprijzen. Uiteindelijk zal de prijs worden doorberekend aan de consument."