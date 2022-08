De Britse centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief met 0,5 procentpunt verhoogd en dat is de grootste rentestap sinds 1995. De Bank of England wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in juni verder is opgelopen tot het hoogste niveau in veertig jaar.

Vooral de prijzen van energie en brandstoffen zijn sterk gestegen, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De Bank of England verwacht dat de kosten van het levensonderhoud voor de Britten nog verder zullen stijgen.

Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in juni opgelopen tot 9,4 procent.