De inflatie staat op het hoogste niveau sinds 1975 en we betalen meer voor gas, stroom, eten, drinken en nog veel meer. Alleen benzine en diesel zijn minder duur geworden en dempen zelfs de inflatie. Uit cijfers van UnitedConsumers blijkt dat 1 liter benzine nu 2,25 euro kost, waar de prijs twee maanden geleden nog 2,50 euro was.

De dieselprijs ging van ruim 2,37 euro op het record naar 2,10 euro. "De olieprijs is ook flink gedaald", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers. "De dollar is nog wel meer waard ten opzichte van de euro, dus dat zorgt ervoor dat de prijs relatief hoog blijft."

Als de euro sterker zou zijn, was de prijs inmiddels verder gedaald, meent Van Selms. "De spanning in de markt zal ook nog wel blijven. Maar de angst voor een recessie kan de prijzen nog verder drukken."

Statistiekbureau CBS meldt dat benzine en diesel de inflatie nu eens temperen. "De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een drukkend effect op de inflatie." Brandstof is nog altijd veel duurder dan een jaar geleden, maar het verschil is minder groot dan een maand eerder.

"Brandstoffen waren in juli 25 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 35 procent", aldus het CBS.

De benzineprijs liep vorig jaar op. Nadat door de coronacrisis bijna alles was platgelegd, trok de vraag snel weer aan en dat dreef de prijzen op. De oorlog in Oekraïne deed daar nog een schep bovenop.

De olieproducerende landen besloten eerder deze week de oliekraan iets verder open te draaien. Die landen zien hun inkomsten teruglopen als het aanbod sterk toeneemt, maar de vraag niet.

Rusland maakt ook deel uit van die landen en heeft er alle belang bij de prijs zo hoog mogelijk te houden nu inkomsten uit bijvoorbeeld gas door de sancties juist lager zijn.