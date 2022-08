Onze vijf nationale luchthavens verwelkomden in het tweede kwartaal 17,4 miljoen passagiers. Dat zijn er ruim 20 procent minder dan in dezelfde periode in 2019. Tegelijkertijd daalde het aantal vluchten in het handelsverkeer met ruim 15 procent, zo meldt statistiekbureau CBS vrijdag.

Van de bijna 127.000 vluchten in het handelsverkeer (vluchten van luchtvaartmaatschappijen om tegen betaling reizigers, vracht en post te vervoeren) verwerkte luchthaven Schiphol het overgrote deel: zo'n 86 procent.

In deze periode reisden 14,9 miljoen mensen via Schiphol, 22 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Toen reisden nog negentien miljoen vliegtuigpassagiers via dit vliegveld. Ook verwerkte de luchthaven in Haarlemmermeer in het afgelopen kwartaal ruim 16 procent minder vluchten.

Het aantal reizigers dat in het tweede kwartaal via Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport vloog, komt weer in de buurt van het niveau van vóór de coronapandemie.

In het tweede kwartaal van dit jaar reisden 1,8 miljoen mensen via Eindhoven Airport. Dit is bijna 94 procent van het aantal reizigers dat in het tweede kwartaal van 2019 via deze luchthaven reisde.

Rotterdam The Hague Airport verwerkte ruim 92 procent van het aantal reizigers uit dat kwartaal. Ook Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde vervoerden in het tweede kwartaal van dit jaar minder passagiers dan drie jaar eerder.