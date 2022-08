Ons drinkwater is de afgelopen jaren al wat duurder geworden en wordt in de toekomst nog duurder, maar dat komt niet door de droogte waar we in toenemende mate mee te maken hebben. Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) desgevraagd.

Woensdag werd bekend dat we te maken hebben met een officieel watertekort. Daar werd meteen bij gezegd dat de drinkwatervoorziening niet in gevaar komt. Maar wat schaars is, wordt doorgaans duurder.

"De drinkwaterbedrijven in Nederland mogen alleen de kostprijs doorberekenen", zegt de woordvoerder van Vewin. "Het zijn wel bedrijven, maar niet in de zin dat ze winst maken. De tien bedrijven zijn eigendom van de provincies en gemeenten."

Water is een eerste levensbehoefte en daarom wordt zowel de kwaliteit als de prijs bewaakt. "De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de prijzen reëel zijn."

Dat er water uit de kraan komt, moet vanzelfsprekend blijven. "Daar zijn op de lange termijn wel meer investeringen voor nodig, en dat kan wat doen met de prijs. Maar dat staat dus los van de droogte."

Ondanks de droogte gebruiken we nu minder water

Nu is het nog zo dat we ook de wc doorspelen met drinkwater. "Bij nieuwbouw willen we dan ook 'waterslim' bouwen, maar daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren", zegt de Vewin-woordvoerder.

In de basis is er genoeg water. En ondanks de droogte verbruiken we op dit moment juist minder water dan normaal. "Het is wel lekker weer, maar overwegend niet heel heet." We gaan dus niet massaal elke dag met zijn allen in een badje zitten. Bovendien zijn we nu met minder mensen in het land; alle regio's hebben nu vakantie en veel mensen vieren dat over de grens.

De waterprijs lag vorig jaar tegen de 1,90 euro per kubieke meter. Dat is nog geen dubbeltje meer dan in 2015. Zonder verbruiksbelastingen zou de prijs 1,40 euro zijn geweest.