Door de hyperinflatie in Turkije moet ING fors afschrijven op de bezittingen in dat land. Dat scheelt 277 miljoen euro aan nettowinst. Evengoed boekt de bank nog een resultaat van bijna 1,2 miljard euro, zo blijkt donderdag uit de presentatie van cijfers over het tweede kwartaal.

Er zitten grenzen aan hoe hoog de inflatie ergens mag zijn: bij een bepaald niveau moet een bank boekhoudkundig in actie komen. "Als de inflatie te hoog is, moet je je bezittingen anders waarderen", legt een woordvoerder van ING uit. Het Nederlandse bedrijf heeft ook een bank in Turkije.

De hogere rente hielp ING mede aan een beter resultaat. "We hebben wel extra geld opzijgezet, omdat de verwachting is dat het economisch gezien allemaal minder wordt."

Anderzijds kon ING weer geld bijschrijven dat eerder apart is gezet vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Daarvoor was minder geld in de zogeheten stroppenpot nodig.