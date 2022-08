De inflatie in Nederland is in juli uitkomen op 10,3 procent. Het is voor het eerst sinds 1975 dat de inflatie boven de 10 procent ligt, meldt statistiekbureau CBS.

Vooral energie werd vorige maand duurder - meer dan 100 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het CBS kijkt daarbij naar de prijzen van nieuwe energiecontracten. Op 1 juli ging de verlaging van de btw op energie in. Desondanks steeg de prijs met 108 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Eten en drinken was ook fors duurder dan een jaar geleden. Volgens het CBS was een mandje boodschappen gemiddeld 12,3 procent. "Graanproducten, zuivelproducten en suiker en zoetwaren, waaronder ijs, droegen het meest bij aan deze ontwikkeling." Ook de huren zorgden ervoor dat het algehele prijspeil zo sterk opliep.

We moeten helemaal terug tot september 1975 voor een inflatiecijfer van boven de 10 procent.

Vorige week meldde het CBS al dat de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode ook weer was opgelopen; tot 11,6 procent. Het CBS berekent de inflatie op twee manieren. Het cijfer van vandaag is een weergave van de prijsontwikkeling van goederen en diensten waar Nederlandse huishoudens hun geld aan uitgeven.

"Een inflatie van 10,3 procent in juli 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 10,3 procent hoger zijn dan in juli 2021", verduidelijkt het CBS. Bij energie wordt dus gekeken naar wat je betaalt als je nu een contract afsluit.