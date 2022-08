PostNL moet alles op alles zetten om de post vijf dagen in de week bezorgd te krijgen. Om genoeg mensen te hebben, geeft het bedrijf bezorgers voortaan direct een vast contract. Ook wordt ingezet op het werven van studenten en scholieren. De mogelijkheid om in de avond post te bezorgen, moet het werk voor die groep aantrekkelijker maken, zegt verantwoordelijk directeur Bob van Ierland.

"We doen daar nu een proef mee in een tiental steden", zegt Van Ierland in gesprek met NU.nl. "Studenten en scholieren zijn overdag druk, onder andere met het belangrijkste wat ze moeten doen: studeren."

PostNL denkt dat avondbezorging beter aansluit bij deze groep. "Het gaat sowieso om een bijbaan, die dan ook tussen 17.00 en 20.00 uur gedaan kan worden." In de wet is vastgelegd dat PostNL vijf dagen in de week post moet bezorgen, maar daar is geen tijdstip aan verbonden.

"Boodschappen worden ook 's avonds bezorgd, dus waarom de post niet?", vraagt hij zich hardop af. Mede doordat het laten bezorgen van je boodschappen is ingeburgerd, net als je pakjes of je maaltijd van een restaurant, is het druk vissen in de vijver van bezorgers. "Het is nu heel lastig om bezorgers te krijgen, dat is een groeimarkt", weet de PostNL-directeur.

Daarom krijgen ze bij PostNL nu ook een vast contract. "De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. De postvolumes dalen, dat is al een hele tijd zo, maar het aantal bezorgers daalde nog harder." Het bedrijf moet dus wat extra's bieden. "Buiten het contract is dat ook een bonus voor nieuwe mensen."

De pakketbezorgers van PostNL, een andere tak binnen het bedrijf, zijn volgens Van Ierland ook allemaal in dienst. "Of bij ons of bij een ondernemer waar wij een contract mee hebben."

De proef met de postbezorging in de avond loopt tot eind oktober en wordt bij succes een blijvertje.