Het voortbestaan van populaire cadeaubonnen als de VVV Cadeaukaart, de Boekenbon en de fashioncheque is in gevaar door nieuwe Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen. Als die erdoor komt, moet zowel de koper als de gelukkige ontvanger van de kaart zich voortaan legitimeren. Brancheorganisatie BVCNL voorspelt dat de lol er dan vanaf gaat en dat de toekomst van de cadeaukaart sterk onder druk komt te staan.

"Cadeaukaarten zijn zoals het woord al zegt doorgaans cadeautjes, en daar past dit niet bij", zegt René de Wit van BVCNL. Winkels zullen ook worden verplicht de naam van de koper en verkoper vast te leggen in een Europese databank.

"Hoe dat technisch moet, is nog helemaal niet duidelijk. Maar het betekent meer werk voor het winkelpersoneel en meer gedoe voor klanten." Bovendien zullen mensen er vanuit privacyoogpunt moeite mee hebben om zich te laten registreren, vermoedt men.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën laat desgevraagd weten dat de zorgen in de branche bekend zijn. "De onderhandelingen over de nieuwe richtlijnen lopen nog. We kennen de geluiden uit de branche, hebben regelmatig contact met hen en luisteren naar hun bezwaren."

'Mensen geven vaak meer uit dan de waarde op de kaart'

Nu is het nog zo dat cadeaukaarten met een waarde van minder dan 150 euro (online tot 50 euro) zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Die plicht is er in principe omdat een deel van de bonnen, zoals de VVV Cadeaukaart, wordt gezien als geld.

"Nederland heeft altijd gebruikgemaakt van de vrijstellingsmogelijkheid vanwege het lage risico van cadeaukaarten", weet de woordvoerder van BVCNL. "De meeste kaarten worden ook met pin betaald, dus als het echt nodig zou zijn, zijn die ook te traceren."

Winkeliers zien de kaarten liever niet ten onder gaan aan extra werk en minder interesse bij mensen. "Die kunnen de omzet uit de kaarten na de jaren van de coronacrisis goed gebruiken. Bovendien geven mensen vaak meer uit dan de waarde die op de kaart staat."

Na de zomer wordt binnen Europa verder onderhandeld over de voorstellen, waarbij verschillende landen hun standpunt kenbaar mogen maken.