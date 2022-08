Voor de coronacrisis kostte een bolletje ijs bij de ambachtelijke ijssalons vaak nog 1 euro. Nu rekenen de meeste salons 1,25 tot 1,50 euro per bolletje. Voor 'exclusieve' smaken zou dat eigenlijk 2 euro moeten zijn. Dat zegt voorzitter Teun Loonen van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum.

"Er zijn er nog maar weinig die 1 euro voor een bolletje rekenen en dat kan eigenlijk ook niet meer uit", aldus Loonen, die dat bij de achterban heeft gepeild. "Je moet echt meer vragen, wil je er nog iets aan overhouden."

Volgens de voorzitter van de brancheorganisatie van de ambachtelijke ijsmakers rijzen ook bij de ijssalons de kosten de pan uit, net als in andere sectoren. "Denk aan de personeelskosten, verpakkingsmateriaal maar vooral ook de grondstofprijzen."

Voor bolletjes ijs van "exclusievere" smaken, zoals pistache, zou volgens hem een prijs van 1,75 euro tot 2 euro gerechtvaardigd zijn. "Pistachenoten zijn echt superduur." Andere smaken, zoals vanille- of citroenijs, zouden voor minder over de toonbank kunnen.

"Eigenlijk zou meer variatie in de prijzen voor verschillende smaken logischer zijn."

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) die NU.nl opvroeg, blijkt dat het aantal verkooppunten van ijs nog altijd toeneemt. Nu zouden dat er tegen de twaalfhonderd zijn, waarvan meer dan negenhonderd zich ijssalon noemen. De rest verkoopt ook andere producten.

"Er zijn zo'n zeshonderd ambachtelijke ijsmakers", zegt Loonen. "Die kunnen ook meer filialen hebben." In ieder geval heeft iedereen die ijs verkoopt tot dusver een topseizoen, maar het seizoen loopt nog tot 1 november. "Iedereen is tevreden. Of het een topseizoen is, dat weten we pas aan het eind ervan."