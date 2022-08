PostNL biedt alle huidige én nieuwe postbezorgers direct een vast contract aan. Het post- en pakketbedrijf doet dit in een poging mensen aan zich te binden in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Het aanbod geldt voor zowel bezorgers die al in dienst zijn als nieuwe collega's die aan de slag gaan als postbezorger.

Dit betekent dat ruim duizend postbezorgers met een tijdelijke aanstelling nu een vast contract krijgen.

Tot dusver kregen postbezorgers na zeven maanden een vast contract aangeboden. PostNL zegt de medewerkers zo meer zekerheid te geven. "Met het vooruitzicht van een vast contract hopen we ook nieuwe postbezorgers te kunnen enthousiasmeren om bij ons te komen werken", aldus directeur van de posttak Bob van Ierland.

In juni sprak PostNL met de vakbonden af dat de bijna 16.500 postbodes er ruim 8 procent loon bij krijgen. "Nieuwe postbezorgers krijgen daarnaast in bepaalde gebieden een bonus van maximaal 250 euro als zij bij PostNL aan de slag gaan."

PostNL richt zich bij het werven van personeel ook nadrukkelijk op scholieren en studenten. "De lonen van nieuwe jeugdige bezorgers zijn verhoogd en het werk is flexibeler gemaakt. Zo kunnen in verschillende steden bezorgers die dat willen post bezorgen in de avonduren."