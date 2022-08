De Amerikaanse schrijver van bekende horrorboeken Stephen King is de belangrijkste getuige in een mededingingszaak over een voorgestelde fusie. Het gaat om een deal tussen uitgevers Penguin Random House en Simon & Schuster met een waarde van 2,2 miljard dollar (2,16 miljard euro), schrijft BBC News.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie had King opgeroepen zijn zegje te doen over het samengaan van de twee grootste Amerikaanse uitgevers. De fusie kan namelijk effect hebben op de inkomsten van schrijvers.

De 75-jarige 'koning van de horror' zei in de rechtszaal dat de fusie naar zijn idee "slecht zou kunnen uitpakken voor de concurrentie in de sector". De uitgevers stellen juist dat de concurrentie blijft bestaan, omdat ze elkaar zullen blijven proberen af te troeven met het binnenhalen van nieuwe titels.

King noemde die gedachtegang "een beetje belachelijk". "Dan zou je ook kunnen betogen dat geliefden tegen elkaar gaan opbieden voor hetzelfde huis." De Amerikaanse schrijver roert zich met name op sociale media al langer om het op te nemen voor lokale en onafhankelijke boekwinkels.

In november 2020 kondigden Penguin Random House en Paramount Global, het moederbedrijf van Simon & Schuster, aan samen verder te willen.