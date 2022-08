Net als andere producenten van levensmiddelen zegt ook JDE Peet's er niet aan te ontkomen de prijzen te verhogen. Wel claimt de maker van Douwe Egberts en Senseo bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers dat de verhoging neerkomt op minder dan 1 cent per kopje.

"We hebben betaalbare prijsverhogingen van gemiddeld minder dan 1 cent per kopje doorgevoerd", aldus Jacobs Douwe Egberts Peet's, zoals het bedrijf voluit heet. Het bedrijf stelt geconfronteerd te worden met een "buitengewoon hoog niveau van kosteninflatie".

Door de ongebruikelijke bewegingen in de wereldeconomie als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne is sprake van schaarste en sterke prijsstijgingen. Dat werkt door in allerlei prijzen, zoals die van grondstoffen, energie en verpakkingen.

JDE Peet's zegt dankzij efficiëntie en het doorberekenen van een deel van de gestegen kosten de winst op peil te hebben gehouden.