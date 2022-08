Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is op jaarbasis bijna 6.500 euro kwijt aan gas en licht. Dat is ruim 4.000 euro meer dan een jaar geleden. Zo blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Gaslicht.com, die NU.nl heeft opgevraagd.

Het CBS meldde donderdag dat de inflatie in juli op het hoogste niveau is uitgekomen sinds 1975. Dat heeft alles te maken met de sterk gestegen prijzen voor energie. Het statistiekbureau kijkt daarbij namelijk naar de kosten voor een nieuw contract.

De cijfers van gaslicht.com laten dan ook zien dat gemiddelde energierekening voor een huishouden steeds hoger wordt. Energieprijzen stijgen al sinds mei vorig jaar, maar die trend is door de Russische invasie van Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. Energie is dus al maandenlang ontzettend duur.

"De energieprijzen zijn al zeven maanden uitzonderlijk hoog. Hoe langer die op een hoog niveau blijven, des te meer mensen hiermee te maken krijgen", vertelt Gaslicht.com-oprichter Ben Woldring.

Hij doelt hiermee op het alsmaar groter wordende deel van de huishoudens dat geen oud contract met lage tarieven meer heeft. Die groep is al klein en wordt volgens Woldring steeds kleiner.

Verder merken huishoudens met variabele contracten dat die vanwege marktontwikkelingen steeds vaker tussentijds worden aangepast. Dit gebeurde voorheen alleen in januari en juli. "Wereldgebeurtenissen voel je daardoor sneller in je portemonnee", aldus Woldring.

Energietarieven zijn drie keer zo hoog

De kostenpost voor energie wordt hierdoor steeds groter. "Groothandelsprijzen zijn nu acht tot tien keer hoger dan normaal. 1 kilowattuur elektriciteit kostte vorig jaar 20 eurocent en dat is nu 50 tot 70 cent. Voor gas was dat 80 cent per kubieke meter gas en die tarieven zitten lopen nu al op van 2,50 tot 3 euro per kuub", vertelt de Gaslicht.com-oprichter.

Een nieuw energiecontract is dus flink duurder dan vorig jaar. Volgens de vergelijkingssite was je voor een jaarcontract voor gas en licht op 1 augustus gemiddeld 6.466 euro op jaarbasis kwijt. In dit bedrag is de btw-verlaging voor energie al verrekend. Vorig jaar kostte dat op dezelfde dag nog 2.308 euro. Bij zo'n vergelijking wordt uitgegaan van het gemiddelde verbruik van een huishouden.

Budgetvoorlichtingsinstituut Nibud becijferde onlangs dat steeds meer huishoudens in de knel komen door torenhoge energierekeningen. Hierdoor worden hun buffers steeds kleiner. Om huishoudens tegemoet te komen, verlaagde het kabinet de btw op energie tijdelijk naar 9 procent. Deze verlaging geldt tot januari. Ook is er voor mensen met lage inkomens een energietoeslag van 1.300 euro beschikbaar.