Van de bijna acht miljoen huizen in ons land was vorig jaar 42 procent een rijtjeshuis. Dat blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS over de woningvoorraad. Verder valt op dat het aantal zogeheten meergezinswoningen, bijvoorbeeld een flat of appartementencomplex, rap toeneemt.

Hoe de woonwijk er nu uitziet is een erfenis van vele jaren waarin werd gebouwd, gesloopt en andere soorten huizen weer populair werden.

Zo is 19 procent (1,5 miljoen) van de huidige huizen nog vooroorlogs. Hiervan staat 30 procent in een rijtje, terwijl 20 procent vrijstaand is. Die cijfers laten het veranderende karakter van de voorraad zien. Sinds de oorlog zijn er veel meer rijtjeshuizen neergezet, terwijl er relatief juist minder vrijstaande huizen bij zijn gekomen. Een op de acht huizen is nu vrijstaand.

In de naoorlogse periode - vooral tussen 1965 en 1985 - zijn er relatief veel rijtjeswoningen (minstens drie op één blok) bij gekomen. Hierdoor staan volgens het CBS nu zeker vier op de tien huizen in een rijtje. De meeste hiervan zijn te vinden in Zuid-Holland.

Rijtjeshuizen worden op de voet gevolgd door meergezinswoningen, goed voor 36 procent van alle woningen. Dit type woningen wordt vooral de afgelopen jaren relatief veel gebouwd. Bijna de helft van de nieuwste huizen is een meergezinswoning.

Vrijstaande huizen worden juist steeds minder bijgebouwd. Hierdoor zijn er steeds minder huizen zonder directe buren in de woningvoorraad te vinden. Dat aandeel is sinds de oorlog teruggelopen naar 13 procent. Dit soort woningen staat vooral in Friesland en Drenthe.