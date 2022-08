Hoewel, of juist doordat, het land in de eerste maanden van dit jaar deels op slot zat, zijn de totale opbrengsten van de accijns op alcohol, tabak en brandstof opgelopen tot nieuwe recordhoogte. Dat blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS die NU.nl heeft opgevraagd.

De totale accijnsopbrengst over de maanden januari, februari en maart kwam volgens voorlopige cijfers uit op iets meer dan 2,9 miljard euro. Dat bedrag was niet eerder zo hoog over de eerste drie maanden van het jaar.

De verbruiksbelasting op shag, sigaretten en sigaren tikte met 710 miljoen euro een nieuw record aan en droeg sterk bij aan het totale record.

Met 90 miljoen euro werd het oude record op sterkedrank uit 2010 niet gebroken. Twaalf jaar geleden bracht drank als jenever, wodka en gin 96 miljoen euro in het laatje van de schatkist. De 90 miljoen euro van nu is relatief gezien wel veel, omdat het dus om het hoogste bedrag sinds 2010 gaat.

Bier leverde in het eerste kwartaal van dit jaar 96 miljoen euro op. Ook geen record, want dat dateert uit 2015 (105 miljoen euro).

De overheid merkte er weinig van dat mensen de auto meer lieten staan in de eerste maanden van het jaar. De accijns - die een vast bedrag per liter is - op benzine, diesel en lpg bracht iets meer dan 1,9 miljard euro op.

Dat zal in het tweede kwartaal een stuk minder zijn. Als compensatie voor de gestegen brandstofprijzen heeft de overheid de accijns per 1 april verlaagd.